شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : طفلة الماء التي ضجت بها مواقع التواصل في اليمن فيديو لي أخاها الذي انقذها يروي "التفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشعلت حادثة الطفلة رويدا مواقع التواصل الاجتماعي بصورها ، التي أدانها الجميع، كجريمة قبيحة تنتهك قداسة الطفولة، وتعبر عن جرم ووحشية مرتكبيها ضد الأطفال.

الطفلة رويدا صالح، التي اشتهرت بـ"طفلة الماء"، والتي أصيبت في رأسها برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي الانقلابية ، يوم امس الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م ، حيث كانت الطفلة تجلب الماء لأسرتها في حي الروضة شرق مدينة تعز، إلا أن قناص الحوثي باشرها بطلق ناري ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى.

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وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة بعد سقوطها مصابة على الأرض، وهي مضرجة بالدماء، لم يستطع أحد إنقاذها بسبب استمرار قناص جماعة الحوثي في القنص على من يحاول إسعافها، إلا أن أخاها الأصغر جازف بحياته وقام بسحبها، كما أوضحت الصور المتداولة عن الحادث المأساوي والمؤلم.

أخاها الطفل عمري صالح، الذي شهد واقعة قنص شقيقته الصغرى، روى التفاصيل وكيف حاول إنقاذها رغم استمرار القنص الحوثي.

عم الطفلة هو الآخر استغرب من ممارسة الحوثيين وقنص الطفلة التي لا تحمل سوى دبة ماء فكيف يستهدفونها.

بينما الناشط الحقوقي أحمد هزاع تحدث عن غياب المنظمات الدولية في رصد جرائم الحوثيين.

وقال أحمد هزاع إن أكثر من 100 طفل قُتلوا باستهداف مباشر بقذائف الحوثيين، وأضاف أن هناك تغيبا تاما لحقوق أطفال تعز وغياب منظمة اليونيسيف.

وراح عشرات الأطفال قتلى وجرحى جراء قنص جماعة الحوثي على مدينة تعز، وتسببت قذائفهم العشوائية بحصد عشرات الأطفال والنساء داخل مدينة تعز المحاصرة لأكثر من خمس سنوات حرب.