شكرا لمتابعة خبر عن تصعيد متواصل بين القوات الحكومية ومليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، يوم امس الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م ، بتجدد المعارك بين قوات الحكومة الشرعية، ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعومة إماراتيًا في محافظة أبين (جنوبي البلاد).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، أن قتالا عنيفا وقصفا مكثفا دار، اليوم، بين الطرفين، في مواقع الطرية والشيخ سالم ووادي سلا، القريبة من مدينة جعار.

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وأشارت الى ان مليشيا المجلس الانتقالي هي من تباشر القصف، داعيةً اللجنة السعودية التي وصلت قبل يومين إلى ضرورة وقف إطلاق النار.

وتشهد المحافظة مواجهات مستمرة منذ مايو الماضي، بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والانتقالي المدعوم اماراتياً.

والجمعة أعلنت السعودية أن لجنتها العسكرية المتواجدة في عدن بدأت الإشراف على عملية انسحاب القوات الانفصالية من عدن.

وعلى الرغم من أجواء التهدئة السياسية واستمرار المشاورات، إلا أن القيادي في المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك، قال السبت إن القوات الجنوبية "تخوض معركة وجود على أرض الجنوب ضد كل أنواع التآمر"، على حد تعبيره.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحددت 30 يوما لتنفيذ الشق العسكري والامني من الاتفاق وهو مالم يتم حتى اللحظة وسط توتر وتعزيزات عسكرية للطرفين في أبين.