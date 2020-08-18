تعرف على عدد المستفيدين من مشروع الحماية القانونية للأطفال بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن فريق مشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للانحراف بفرع إتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت والصحراء الممول من منظمة الطفولة اليونيسيف خلال الربع الأول والثاني من المرحلة الثانية من عمر المشروع من سد الإحتياجات الأساسية للحالات المستهدفة البالغ عددها 298 حالة .



وأوضحت رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت والصحراء فاطمة أحمد النوبي، أن خدمات المشروع التي بدأت من سبتمبر 2019م وشملت إدارة الحالة للأطفال المستضعفين الذين تنطبق عليهم معايير المشروع وتمثلت في خدمة الاستماع وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لعدد (89) طفل وعلاج نفسي وسلوكي لعدد ثلاث حالات وخدمات صحية لـ 20 حالة وخدمات تعليمية لـ 64 حالة ومساعدات غذائية لـ 56حالة وتمكين اقتصادي عبر مشروع مدر للدخل لعدد 19 حالة من الأطفال .

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