شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لإسعار الذهب في اليمن، آخر تحديث في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء
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الوحدة
بيع
شراء
جرام ذهب عيار 24
38.500
36.500
جرام ذهب عيار 22
35.000
34.000
جرام ذهب عيار 21
33.000
32.000
جرام ذهب عيار 18
28.000
27.000
جرام ذهب عيار 14
22.000
21.000
جرام ذهب عيار 10
19.000
18.000
جنية ذهب
264,000
260,000
أسعار الذهب في عدن
الوحدة
بيع
شراء
جرام ذهب عيار 24
45.000
42.000
جرام ذهب عيار 22
43.000
31.000
جرام ذهب عيار 21
42.000
40.000
جرام ذهب عيار 18
37.000
35.000
جنية ذهب
325.000
320.000
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.