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ارتفاع كبير لإسعار الذهب في اليمن، آخر تحديث في صنعاء وعدن

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لإسعار الذهب في اليمن، آخر تحديث في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء

 

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الوحدة

 

بيع

 

شراء

 

جرام ذهب عيار 24

 

38.500

 

36.500

 

جرام ذهب عيار 22

 

35.000

 

34.000

 

جرام ذهب عيار 21

 

33.000

 

32.000

 

جرام ذهب عيار 18

 

28.000

 

27.000

 

جرام ذهب عيار 14

 

22.000

 

21.000

 

جرام ذهب عيار 10

 

19.000

 

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18.000

 

جنية ذهب

 

264,000

 

260,000

 

 

 

أسعار الذهب في عدن

 

الوحدة

 

بيع

 

شراء

 

جرام ذهب عيار 24

 

45.000

 

42.000

 

جرام ذهب عيار 22

 

43.000

 

31.000

 

جرام ذهب عيار 21

 

42.000

 

40.000

 

جرام ذهب عيار 18

 

37.000

 

35.000

 

جنية ذهب

 

325.000

 

320.000

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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