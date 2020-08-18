شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير لإسعار الذهب في اليمن، آخر تحديث في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الوحدة بيع شراء جرام ذهب عيار 24 38.500 36.500 جرام ذهب عيار 22 35.000 34.000 جرام ذهب عيار 21 33.000 32.000 جرام ذهب عيار 18 28.000 27.000 جرام ذهب عيار 14 22.000 21.000 جرام ذهب عيار 10 19.000 Advertisements 18.000 جنية ذهب 264,000 260,000 أسعار الذهب في عدن الوحدة بيع شراء جرام ذهب عيار 24 45.000 42.000 جرام ذهب عيار 22 43.000 31.000 جرام ذهب عيار 21 42.000 40.000 جرام ذهب عيار 18 37.000 35.000 جنية ذهب 325.000 320.000

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