شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل للمواطنين بعدم التواجد في هذه المناطق والأماكن بهذا التوقيت - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، فيما ستكون الأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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وذكر المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم أن أمطاراً متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً ستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظة تعز وأجزاء من محافظة لحج جنوباً.

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وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت، فيما قد تشهد أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار متفرقة.

وأفاد المركز بأن الأجواء ستكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديد في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، منبهاً ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر شرق خليج عدن وما جاوره وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.