شاهد مواطن يظهر بأغرب صورة في اليمن وأصاب الناس بالذهول

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقط صحفي يمني صورة لمواطن يمني في وسط مدينة جنوب اليمن ويظهر في الصورة مواطن على ظهر حمار وبالخط،الاسفلتي و سط الشارع .

وقال الصحفي ان الصورة التقطت وسط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع لمواطن من منطقة البجح وتعتبر الأغرب لعام 2020 فالمواطن عبيد عبدالله ظهر في صورة اختزلت المشهد في اليمن يحمل،عصا بيده وعلى ظهرة امتعته وخافي القدمين.

الغريب ان المواطن بسبب ظروف المعيشة قطع مسافات للتسوق .

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