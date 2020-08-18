شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. "الفنانة بلقيس" تحتفل بعيد ميلاد زوجها باغنية حسين الجسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف في أجواء من السعادة والمرح.

وشاركت ” بلقيس ” متابعيها الإحتفال على أنغام أغنية ” أحبك ” للمطرب حسين الجسمي مع لقطات جمعتها بزوجها .

وأظهر الفيديو اجواء الإحتفال من حيث التنظيم المميز والألوان المبهجة مع التورتة المميزة على شكل ” أسد ” في إشارة إلى برج الأسد لمواليد اغسطس.

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الجدير بالذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.