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شاهد .. "الفنانة بلقيس" تحتفل بعيد ميلاد زوجها باغنية حسين الجسمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف في أجواء من السعادة والمرح.

وشاركت ” بلقيس ” متابعيها الإحتفال على أنغام أغنية ” أحبك ” للمطرب حسين الجسمي مع لقطات جمعتها بزوجها .
وأظهر الفيديو اجواء الإحتفال من حيث التنظيم المميز والألوان المبهجة مع التورتة المميزة على شكل ” أسد ” في إشارة إلى برج الأسد لمواليد اغسطس.

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الجدير بالذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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