شكرا لبحثكم عن خبر صورة صباحية من وسط الخضرة لوجبة يمنية تقدم للمزارعين قبل الغداء ؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة في الهواء الطلق لمزارع يمني والخضرة تحيط به من كل جانب في مشهد جميل في الريف اليمني.

وقال النشطاء ان الصورة هي للوجبة التي تقدم للمزارعين والعمال في البناء او اي مجال اخر في الارياف بين وجبتي الصبوح والغداء ويتم تجهيزها لهم وتقدم غالبا دافئة لان النساء يشعلن التنانير صباحا من اجل صنع الخبز بمختلف انواعه.

والغالب الاعم لاسم الوجبة هو الشراقة، كما ان لها اسماء كثيرة تختلف من منطقة الى اخرى على امتداد الارض اليمنية..

فما هو اسمها في منطقتكم ؟!

بامكانك تدوين الاجابة ..

وغالبا هذا وقتها بين التاسعة والعاشرة صباحا

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