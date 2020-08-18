شكرا لبحثكم عن خبر رواية مقززة ومخيفة لسبب قتل الزنداني وشقيقته في إب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت منطقة الأكمة، في محافظة إب الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، اول من أمس، جريمة بشعة كشفت عن ممارسة علاقات غير شرعية وارتكاب الفاحشة والرذيلة، من قبل طرفين هما فتاة ووالدتها التي تجردت من الأمومة وبين شقيقين من الذئاب البشرية.

وكانت العفيفة هنادي البالغة من العمر (١٧)، المتزوجة حديثا من مواطن مغترب في الخارج، ولم يمضي على زواجهم سوى عام واحد فقط، وشقيقها رعد عبده عبدالله الزنداني في (١٢)، من عمره ، ضحايا لتلك العلاقة المحرمة والدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ.

وتبدأ الرواية وفقا لمصدر مقرب من أسرة الضحايا، عند محاولات هنادي المتكررة بتقديم النصح لأم زوجها بمنع خطيب ابنتها وشقيقه من الزيارات الليلية إلى المنزل بعد ان تكررت الزيارات مرات عديدة.

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ويقول المصدر أن الام لم تكترث للنصائح التي قدمتها هنادي زوجة ابنها وكذلك ابنة حماتها التي تجاهلت حديث هنادي لها، واستمروا في تلك العلاقة المشبوهة التي جمعت بين الام وشقيق خطيب ابنتها وبين البنت وخطيبها في منزل يتواجد به ثلاث نساء عزل، يخلوا من الرجال تماما.

وأكد المصدر أنه مع تكرار الزيارات الليلية للشاب وشقيقه ضاق بهنادي الحال وهددت حماتها وشقيقة زوجها بان تخبر بعلها المغترب بما يحصل في البيت وأنها لم تعد تطيق المكوث في المنزل مع كثرة الزيارات والسهرات.

واتصلت هنادي بأسرتها وطلبت منهم ان يبعثوا احد من محارمها لينقلها من بيت زوجها إلى منزل والدها، وأرسلوا لها شقيقها الطفل رعد عبده عبدالله الزنداني.

وكانت المفاجئة ان حماة هنادي وابنتها قد دبرا مكيدة للتخلص من هنادي وشقيقها قبل وصولهم إلى المنزل وفضح امرهم بعد ان يسألوها عن سبب القدوم المفاجئ على الرغم من زوجها في الغربة.