الإعلان عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم مع فرصة هطول امطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا خلال فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية خاصة ( صعدة ، عمران، صنعاء ، المحويت، حجه، ذمار ، اب ، ريمه وتعز) وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج ، ابين ، البيضاء، شبوه وحضرموت.

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والمناطق الساحلية، طقس حار ورطب غائم جزئيا مغبر نسبيا خاصة على السواحل الجنوبية وغائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء من السواحل الشرقية والسواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأما المناطق الصحراوية، طقس شديد الحرارة، غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة عليها وقد تنشط الرياح احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً مع رياح موسمية شديدة السرعة تتراوح مابين 20 إلى 40 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية او الذاهبين اليها من الارتفاع العالي للحرارة العظمى ومن صدمات الحر الشديدة نهارا، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية لبلادنا.