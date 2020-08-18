- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناصة ومدفعية القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
كبدت القناصة والمدفعية بالقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتمكنت مدفعية القوات المشتركة من تحقيق إصابات مباشرة في جيوب وثكنات المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية وتكبيدها الخسائر الفادحة في مختلف جبهات القتال بالساحل الغرب
كانت هذه تفاصيل خبر قناصة ومدفعية القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.