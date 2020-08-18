قناصة ومدفعية القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 كبدت القناصة والمدفعية بالقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements وتمكنت مدفعية القوات المشتركة من تحقيق إصابات مباشرة في جيوب وثكنات المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية وتكبيدها الخسائر الفادحة في مختلف جبهات القتال بالساحل الغرب

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