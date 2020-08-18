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قصف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قصف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

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وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في المديرية..

 

ومنذ توقيع الهدنة الأممية أواخر العام 2018 تستمر مليشيات الحوثي في انتهاكاتها وخروقاتها، بشكل يومي، من خلال استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة

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