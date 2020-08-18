شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجـل...جيش مليشيا صنعاء يعلن عن عملية عسكرية واسعة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن متحدث القوات المسلحة التابع المليشيا الحوثي يحيى سريع عن عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات التابعة لهم خلال الايام الماضية. وقال سريع في رسالة عاجلة مساء قبل قليل ” أن القوات المسلحة ستكشف خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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