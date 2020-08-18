شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجـل...بيان وبلاغ هام من أمن محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر امن محافظة مأرب شرق البلاد الى جميع المقاتلين في الجبهات. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وجاء التعميم كالاتي : 1/ ان سمعتو بأي زوبعه او اصوات تفجيرات او اطلاق نار في المدينه Advertisements فهذا لا يعني سقوط المدينه والانهيار والانسحاب من متارسكم. بل يعني ان هناك خمد أمني للخلايا النائمه التي رفعت رؤسها خلال سير المعارك. 2/ان تم انقطاع الاتصالات اللا سلكيه فهذا امر مستهدف للارباك فلا تضعو له اي اهميه. 3/ان تم نشر سقوط المحافظه وهروب فلان وعلان عبر منشورات الاصدقاء الموثوق بهم في مواقع التواصل الاجتماعي. فأعلمو انه تم اختراق مواقعهم واستخدام ارقامهم لنشر الاراجيف والشائعات، فلا توهن من عزائمكم فهناك حرب سياسيه واعلاميه قذره تدار بكل الوسائل. فخذو هذه التعليمات من باب السلامه لأنفسكم ونفسياتكم ومعنوياتكم، اما المحافظه فمن سابع المستحيلات الوصول اليها او النيل منها بأذن الله. فهناك ترتيبات واحتياطات امنيه وعسكريه مباغته كفيله بحمايتها وتأمينها ولا قلق عليها.

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