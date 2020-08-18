شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون عن عملية عسكرية كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء، عن عملية عسكرية واسعة نفذها مسلحو الجماعة . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال سريع في تغريدة على "تويتر" إنه سيتم نشر بيان هام خلال الساعات القادمة للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة. ولم يشر المسؤول الحوثي في البيان إلى تفاصيل أخرى حول العملية.

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