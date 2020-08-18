شكرا لقرائتكم خبر عن هدية مالية فلسطينية للطفل اليمني الذي داس العلم الاسرائيلي في مظاهرة شبوة.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مواطنون فلسطينيون بإهداء طفل من ابناء محافظة شبوه هدية مالية وذلك نتيجة لقيامه بدوس العلم الاسرائيلي .

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وكان الطفل احمد العولقي قد ظهر في صورة خلال تظاهرة حاشدة نظمت في محافظة شبوة يوم امس الاحد وهو يدوس العلم الإسرائيلي ولاقت الصورة رواجا كبيرا تفاعل معها الالاف.

وحصل الطفل العولقي على هدية مالية مقدمة من الشعب الفلسطيني قدرت بنصف مليون ريال يمني وسلمت للطفل عبر احد المواطنين اليمنيين.