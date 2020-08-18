شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجـــــل... الجيش الوطني يزف بشرى سارة الى الشعب اليمني من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف... انتصارات عظيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين من الوصول إلى مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف وسط تقهقر وتراجع ميليشيا الحوثي الانقلابية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأظهرت صورا وصول قوات الجيش الوطني إلى مديرية الحزم وعلى رأسها القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي. ويجدر الاشارة إلى قوات الجيش الوطني تمكنت من إحراق ستة أطقم حوثية ومقتل من عليها من عناصر المليشيا بأماكن متفرقة في جبهة مجزر بين محافظتي الجوف و مارب، إضافة إلى تدمير عربة حوثية واغتنام أخرى، و عدد من الاطقم ، والأسلحة الحوثية، في اشتباكات عنيفة شهدتها جبهة المخدرة استمرت لساعات، وأوقعت قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المليشيا.

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