شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي بشأن خريجي الثانوية العامة من أبناء الجنوب الراغبين في دراسة الجامعة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت اللجنة العليا للتنسيق والقبول التابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية الموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة الجنوبية والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرة الجماعة.

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واشترطت اللجنة حصول الطلاب على وثيقة رسمية ودائمة للثانوية العامة، وأن يخضعوا لنفس شروط القبول والإجراءات التي يخضع لها زملائهم في المحافظات الحرة.

وقالت اللجنة "إنها اتخذت هذا القرار؛ لأنها لا ترى فرقاً بين أبناء اليمن، وتشعر بمعاناة هؤلاء الطلاب الذين يجب أن يحضروا معهم صورة معتمدة من كشوفات النتائج كما هو معمول به".

كما وقفت اللجنة أمام طلبات الجامعات الحكومية والأهلية المتعلقة بالتنسيق والقبول للعام 2020 / 2021م واتخذت بشأنها عددا من قرارات التي لم تذكر تفاصيلها.