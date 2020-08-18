شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... قوات حزب الإصلاح تقتحم اللواء 35 مدرع بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت قيادة محور تعز الموالية لحزب الإصلاح حملة عسكرية جديدة إلى الحجرية جنوبي المحافظة وسط معلومات عن استعدادات لاقتحام مواقع اللواء 35 مدرع . . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال مصدر محلي أن أكثر من 20 طقما وسيارة تقل مسلحين بقيادة شوقي المخلافي , شقيق حمود سعيد المخلافي , وصلت الى منطقة البيرين , الثلاثاء , للتوجه نحو النشمة واقتحام مواقع اللواء 35 مدرع. واضاف المصدر ان تلك القوات انتشرت في البيرين بعد اطلاق مواقع اللواء 35 مدرع النار عليها , وسط استعداد قتالي . مؤكدا ان الوضع متوتر في المنطقة ومرشح للإنفجار في أي لحظة. مشيرا الى تواصل توافد القوات الموالية لحزب الاصلاح الذي اخذت وضعا قتاليا .

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