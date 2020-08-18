غارات جوية وقصف مدفعي مكثف يستهدف المدنيين في صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

اقدم تحالف العدوان السعودي ، اليوم، على تكثيف القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة . وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدو شن غارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مخلفاً اضراراً في ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن مديريات رازح وشدا والظاهر تعرضت ايضاً لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال قرى آهلة بالسكان وطرق ومزارع وممتلكات عامة وخاصة.

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