شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : قرار ملكي بتعيين هذة الأميرة في منصب دولي كبير .. شاهد كيف بدت في اول ظهور لها ..كأنها حورية من الجنة وقهرت بجمالها كل أميرات الخليج .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدر قرار بتعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، مندوبا دائما للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". شغلت الأميرة هيفاء، منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ ديسمبر 2017، إضافة إلى منصب الوكيل المساعد المكلف بشؤون مجموعة العشرين بالوزارة، ورئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة بالوزارة خلال الفترة (2016 و2017). ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • باطلالة عارية ومثيرة …شاهد نسرين طافش تصدم الجميع بظهور فاضح في حمام السباحة (صور) • تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد • السعودية : قرار ملكي بتعيين هذة الأميرة في منصب دولي كبير .. شاهد كيف بدت في اول ظهور لها ..كأنها حورية من الجنة وقهرت بجمالها كل أميرات الخليج .."صور" • بعد أن استعرضت "نهودها" بفيديو فاضح : المودل السعودية أنسام تثير موجة غضب جديدة وتنشر صورة جريئة تخطت فيها كل الحدود ..شاهد • صور ساخنة للفنانة "أمينة خليل" وهي شبه عارية بين أحضان شخصين .. والمفاجأة كيف ردت على المنتقدين "جسمي وانا حرة فيه " ..شاهد الصور • بدون خجل : السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل "الخطوط الحمراء" وتستفز متابعيها بفيديوهات جديدة :"الجو حر وألبس خفيف.. غضوا بصركم"! ..شاهد • شاهد كيف عاقب الله الفنانة "نانسي عجرم" بعد الحادها وتركها للاسلام ..سبحان الله ..لن تصدق ما حدث لها .."فيديو" • لأول مرة .. الفنانة ياسمين صبري تنشر صورة تظهر صدرها البارز والمشدود .. بدون نفخ او سلكون .. الطبيعي طبيعي ..شاهد • كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر “واتساب” فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة! Advertisements • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد • ريماز السعودية تطلق ندأ استغاثة اهتزت له كل المملكة .. شاهد ما الذي حدث لها على يد والدتها وأخوالها وأثار غضباً الشعب السعودي ..فيديوهات جديده وتفاصيل صادمة • بملابس جريئة وشبه عارية .. الفنانة غادة عبدالرزق تذهل الجميع بجسمها المثير وهي على البحر مع ابنتها "روتانا" .. شاهد الصور • الفنانة نسرين طافش باطلالة جريئة جدا وظهور فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الصور • "أردني" وابنه يتحرشون بزوجة كويتي على الشاطئ أمام عينه .. شاهد كيف انتقم منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر • صدمة تهز الوسط الفني : نهاية مأساوية لفنان شهير ..زوجته قتلته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مرعبة • هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم • “كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”! • زوج السعودية " آلاء النعمان" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي .. ما فعله بغرفة نومها اثناء عودتها من السفر صدم الجميع ..شاهد الفيديو والصور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وعملت كمحاضرة في جامعة الملك سعود بين (2008- 2009)، كما غطّت مجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بين (2009 و2016)، وكانت من ضمن المتحدثين الرسميين في "منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018". والأميرة هيفاء حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود.

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