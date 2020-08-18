شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. باب اليمن في مكتب احمد العيسي.. صورة تعجب اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتشرت صورة لصنعاء القديمة وهي معلقة وراء الشيخ أحمد صالح العيسي في احدى اجتماعات حزب " الائتلاف الوطني الجنوبي" والتي أثارت إعجاب الكثير من أبناء الشمال والمساندين للوحدة اليمنية من أبناء الجنوب.

ونشر وطن الغد الصورة التي قال انها الأكثر تداولاً وانتشاراً في احدى الاجتماعات .

والجدير ذكره أن الائتلاف الوطني الجنوبي يتصدر قائمة الحشود المليونية هذه الايام في مختلف محافظات الجنوب للدفاع عن الوحدة والدولة الاتحادية والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي

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