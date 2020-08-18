وردنا الآن..مصادر مطلعة تكشف حقيقة تعرض الشرعية " لخيانة كبرى" وانقلاب عسكري من داخل مأرب ؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حكومية وعسكرية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تعرض الحكومةالشرعية لخيانة كبرى وتنفيذ انقلاب عسكري على الجيش من داخل مدينة مأرب. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر في حديثها مع المشهد اليمني أن تلك التسريبات لا اساس لها من الصحة وتستهدف مجرد اثارة البلبلة والشكوك.

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