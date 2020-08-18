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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. القوات الحكومية توجّه ضربات موجعة للمليشيات في جبهتي الضيق ونجد العتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صنعاء - الخليج 365
تواصل القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، توجيه ضربات قويّة وموجّعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال.
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية مسنودين بالمقاومة شنّوا هجوماً سريعاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة الضيق غربي مأرب.
وأسفر عن مقتل وجرح العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات.
وفي السياق، أحبط أفراد القوات الحكومية هجوماً شنّته مليشيات الحوثي، على أحد المواقع التي خسرتها مؤخّراً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء.
وأكد المصدر أن افراد القوات الحكومية أوقعوا معظم العناصر الحوثية المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وتزامنت المعارك، مع غارات دقيقة نفّذها طيران التحالف، استهدفت مواقع وتعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة النجد، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية.
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