البحسني يطلع على تدخلات البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في مديريات حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم على التدخلات التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في المحافظة.



وتعرف المحافظ خلال لقائه مدير عام البرنامج بوزارة الصحة مدير محور حضرموت الدكتور ياسر عبدالله باهشم على تدخلات البرنامج في مجلات توزيع الناموسيات الشاملة التي جرى توزيعها اليوم بساحل حضرموت وستعقبها عملية التدشين بمديرات الوادي والصحراء.

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واستعرض مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا التدخلات التي ينفذها البرنامج في المديريات الموبؤة من خلال حملات الرش بالمبيد ذو الأثر الباقي والحملات الضبابية بالإضافة الى حملات التوعية والتثقيف وازالة بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.

وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها البرنامج في مكافحة هذه الأوبئة وتدخلاته في جميع مديريات المحافظة مؤكداً أهمية حملات الرش لحماية المواطنين جراء انتشار الحميات بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي ونائب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عوض يسلم باحنحن