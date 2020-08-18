شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن السبب الصادم لطلاق الفنانة السعودية "بدور إبراهيم" بعد أسبوع واحد من تباهيها بأن مهرها مليون ريال .. والمفاجأة من هو الشخص الذي كان زوجها !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت فنانة وفاشونيستا شهيرة مواقع البحث بعد إعلان طلاقها المفاجيء.

وبحث الكثيرون عن اسم بدور إبراهيم بعد إعلان طلاقها من زوجها بشكل غير متوقع

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• بعد أن استعرضت "نهودها" بفيديو فاضح : المودل السعودية أنسام تثير موجة غضب جديدة وتنشر صورة جريئة تخطت فيها كل الحدود ..شاهد

• صور ساخنة للفنانة "أمينة خليل" وهي شبه عارية بين أحضان شخصين .. والمفاجأة كيف ردت على المنتقدين "جسمي وانا حرة فيه " ..شاهد الصور

• بدون خجل : السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل "الخطوط الحمراء" وتستفز متابعيها بفيديوهات جديدة :"الجو حر وألبس خفيف.. غضوا بصركم"! ..شاهد

• شاهد كيف عاقب الله الفنانة "نانسي عجرم" بعد الحادها وتركها للاسلام ..سبحان الله ..لن تصدق ما حدث لها .."فيديو"

• لأول مرة .. الفنانة ياسمين صبري تنشر صورة تظهر صدرها البارز والمشدود .. بدون نفخ او سلكون .. الطبيعي طبيعي ..شاهد

• كويتي جُنّ جنونه مما تفعله طليقته مع الشبان عبر “واتساب” فقرر الإنتقام منها بطريقةٍ فظيعة!

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها .. شاهد

• ريماز السعودية تطلق ندأ استغاثة اهتزت له كل المملكة .. شاهد ما الذي حدث لها على يد والدتها وأخوالها وأثار غضباً الشعب السعودي ..فيديوهات جديده وتفاصيل صادمة

• بملابس جريئة وشبه عارية .. الفنانة غادة عبدالرزق تذهل الجميع بجسمها المثير وهي على البحر مع ابنتها "روتانا" .. شاهد الصور

Advertisements

• الفنانة نسرين طافش باطلالة جريئة جدا وظهور فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الصور

• "أردني" وابنه يتحرشون بزوجة كويتي على الشاطئ أمام عينه .. شاهد كيف انتقم منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر

• صدمة تهز الوسط الفني : نهاية مأساوية لفنان شهير ..زوجته قتلته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مرعبة

• هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

• “كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”!

• زوج السعودية " آلاء النعمان" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي .. ما فعله بغرفة نومها اثناء عودتها من السفر صدم الجميع ..شاهد الفيديو والصور

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ويأتي نبأ طلاق الفاشونيستا السعودية بعد أسابيع من تباهيها أمام جمهورها بالحصول على مهر قدره مليون ريال من زوجها.



وتوقع متابعون ان يكون سبب طلاق السعودية بدور إبراهيم هو نشرها صور حديثة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي كاشفة الوجه .

وسبق وأن كشف زوج خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، سبب اختفائها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها لوسائل الإعلام بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب منه؛ لأنه يرفض ظهورها بسبب غيرته عليها.



وقال خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” الخاص ببدور، إنه لم يشترط عليها عدم الظهور في عقد القران كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ولكن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بينهما، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقبل ظهورها بوجهها مرة أخرى وأن هذا الأمر محسوم بالنسبة له.



وفي اخر ظهور لها شاركت الفنانة بدور البراهيم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” وظهرت خلالها وهي تضع مكياجا كاملا على وجهها وتظهر جزءاً كبيرا من شعرها، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطل بها على جمهورها بهذا الشكل بعد زواجها، خاصة أن الأخير سبق وصرح بأنه اتفق معها على عدم الظهور بوجهها على السوشال ميديا، وأن قراره هذا لا يمكن أن يتراجع عنه مهما حدث،ولكن ما فعلته بدور يأتي مخالفا تماما للاتفاق الذي دار بينها، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالها عنه.

فضلا عن أن تصريحات البراهيم الأخيرة تدل على وقوع أمر مؤسف لها، والتي قالت فيها إنها تمر بحالة نفسية سيئة هذه الفترة بسبب تعرضها لصدمات من قبل بعض الأشخاص، مطالبة كل من حولها بعدم إخبارها بأي أنباء تحمل طاقة سلبية.

وقالت البراهيم عبر مقطع فيديو لها عبر “سناب شات”: “قبل فترة أنا مضايقة من تصرفات وأشخاص ضايقوني وكذا شخص جدا صدموني عشان كده مزاجي هالأيام مو تمام.. أقول أنا اسم الله علي لو جاتلي الكورونا ومت وهما مخبصيلي وكايدلي.. هل هم بينهم وبين أنفسهم بيقولون بدور ما تستاهل اللي سوينا فيها.. هل بيأنبهم ضميرهم ويقولوا يا ليت ما سوينا فيها كده؟”.

وأضافت: “إن كنت في يوما ما صارت حاجتي عند شخص.. وهالشخص يقدر يساعدني وما ساعدني هل أنا إذا الله أخذ أمانتي بتتحسف؟.. وإن كانت مساعدة معنوية كلمة بس.. والله أنا متعبة جدا”.

وتابعت: “أعلم أن الشكوى لغير الله مذلة.. بس أنا مو بشتكي أنا من قاعدة أصحي ضماير ناس بتخرب وبتأذي وأي شخص جاف مع الطرف الآخر أو يقسى عليه..والله في زمن كورونا ما تدري أي شخص غالي عليك يمرض ويموت”.

واختتمت حديثها: “وأنا بعد بدي أوصل رسالة حق صديقاتي وأهلي.. الله يخليكم ما أبغى أخبار محزنة ولا طاقة سلبية، خلاص أنا تعبانة من كل الأطراف أنا الحين أرفع الراية البيضاء.. إتركوني بحالي.. عندكم طاقة ايجابية حياكم أما شيء ينرفز أمانة تكفوون”.

المصدر/ وكالات