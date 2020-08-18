شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير غضب المتابعين .. ما فعلته اليوم في حديقة منزلها كان صادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواجه النجمة المصرية ياسمين صبري انتقادات حَادة من متابعها على السوشيال ميديا لتجاهلها التعزية أو مواساة الجمهور اللبناني في ضحايا مرفأ بيروت، أو حتى الإشارة إلى لبنان في أي من منشوراتها على «تويتر» أو «انستقرام»؛ حيث نشرت عبر الانستا ستوري صوراً لقططها في حديقة منزلها؛ مما أثار ذلك غضب العديد من متابعيها بسبب تجاهلها الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وخسائر فادحة في الممتلكات.

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ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من نشر ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها على «انستغرام» تفاعل معها العديد من متابعيها إذ إنّ جزءاً من متابعيها أصبحوا ساخطين عليها للصورة التي نشرتها في هذا التوقيت الذي يُسانِد فيه العديد من نجوم العالم العربي الشعب اللبناني بسبب الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت وتسبب في خسائر فادحة، حيث هاجمها البعض مُؤكِّدين أنّها لم تنشر أيّ صورة تُعَبِّر من خلالها عن مساندتها للشعب اللبناني في هذه المحنة الصعبة.

تعيش في حياة وردية بعيدة عن الأحداث

وجاء هجوم بعض المتابعين على الفنانة ياسمين صبري قاسياً حيث اتّهمها البعض بأنّها تعيش في «حياة وردية» بعيدة عن الأحداث التي تحصل في محيطها العربي، فكتبت إحدى المتابعات منتقدة إياها قائلة: «إنتي وين عايشة؟ بالحياة الوردية تبعك! لما يصير شيء عند الأجانب بتنزلي تضامنك!».