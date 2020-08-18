شاهد.. البحسني يلتقي رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع بالجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع بالجمهورية الدكتور عبدالله صالح الحاج، بحضور مدير عام مكتب التعليم الفني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري.



وتعرف المحافظ من رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع بالجمهورية الى الجهود المبذولة لتفعيل كلية المجتمع بالريان والدراسات الجارية للرفع بكليتي مجتمع في مديرتي القطن والريدة وقصيعر.

وأشار الدكتور عبدالله الحاج الى اهتمام الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع بإقامة 5 كليات مجتمع في حضرموت لأهمية هذا النوع من التعليم التقني الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات السوق المحلي من الكفاءات الوسطية المؤهلة.

مشيراً الى أن زيارته الحالية للمحافظة تأتي للاطلاع على التحضيرات لبدء الدراسة في المعاهد المهنية والتقنية وبدء العام الدراسي الأول بكلية المجتمع بمنطقة الريان بالمكلا وادراج تخصصات تقنية جديدة يحتاجها سوق العمل وإعداد دراسات فنية لإنشاء كليتي مجتمع في الريدة والقطن.

Advertisements

وشكر رئيس الجهاز التعاون والدعم الكبير الذي يوليه محافظ حضرموت لدعم التعليم الفني في المحافظة.

بدوره استعراض مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري، التحضيرات لبدء الدراسة في معاهد المحافظة، والاجراءات الاحترازية التي ينفذها المكتب للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة للتسريع لبدء العام الدراسي الاول للعام 2020-2021م بكلية المجتمع بالريان، مؤكداً مواصلة دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم الفني لأهميته في تقديم كفاءات شابة مؤهلة تخدم سوق العمل بالمحافظة.