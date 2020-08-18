أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز https://www.elyamnelaraby.com/496055/ المليشيا تتكبد خسائر كبيرة شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/496056/ واصل حملات ضبط المخالفين لقرار منع اطلاق النار في المناسبات والأفراح بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/496059/ آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم https://www.elyamnelaraby.com/496060/ Advertisements الإرياني معلقا على جريمة الطفلة رويدا: أين ضمير المجتمع الدولي وغريفيث؟ https://www.elyamnelaraby.com/496061/ وزير الإعلام يدين استهداف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية بالصواريخ https://www.elyamnelaraby.com/496063/ الحكومة تعتبر فشل مجلس الأمن في تمديد حظر التسلح على ايران مخيبا للآمال https://www.elyamnelaraby.com/496067/ حضرموت.. تضرر 208 منازل أثرية في مدينة شبام بسبب الأمطار الغزيرة https://www.elyamnelaraby.com/496070/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/496079/

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