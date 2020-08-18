الحكومة تعتبر  فشل مجلس الأمن في تمديد حظر التسلح على ايران مخيبا للآمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية الشرعية إن فشل مجلس الأمن الدولي في اقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، أمر مؤسف ومخيب لآمال الشعب اليمني وشعوب المنطقة التي عانت الأمرين جراء سياسات نظام طهران العدائية.



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وقال معمر الإرياني وزير الإعلام في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية إن "النظام الايراني يقف خلف مسلسل الفوضى والعنف في المنطقة من إنشاء وإدارة المليشيات الطائفية لتقويض الامن والسلم الاهلي في البلدان العربية، وتصدير الارهاب، وتهديد المصالح الدولية‏".

وأولفت إلى أن "اليمن دفع ثمنا غاليا للتدخلات الايرانية وتزويدها المليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة، ومساعيها تحويل الاراضي اليمنية الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي والسيطرة على باب المندب".

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الاعضاء في مجلس الامن "بالقيام بواجباتهم وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف المخاطر التي تهدد السلام في العالم، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ومواجهة الارهاب الايراني"