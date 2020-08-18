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وزير الإعلام يدين استهداف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية بالصواريخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

وزير الإعلام يدين استهداف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية بالصواريخ

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الإعلام معمر الإرياني الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع) بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية‏ كافة.

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وأكد وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، ويُعدّ ضوءاً أخضرَ لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

 

ولفتت الإرياني إلى أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، تُعدّ جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية

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