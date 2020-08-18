الإرياني معلقا على جريمة الطفلة رويدا: أين ضمير المجتمع الدولي وغريفيث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، على حادثة قتل قناص حوثي لطفلة في تعز.



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وكتب الإرياني، عبر حسابه على تويتر: مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الازفلت لانقاذ شقيقته #الطفلة_رويدا ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية واجرام مليشيا الحوثي المدعومة من الايران،وتفاصيل حياة عشرات الآف من اطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم.

وأضاف: هذه الجريمة البشعة والتي هي واحدة من آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء والاطفال، جاءت بعد ساعات من منح النظام الايراني المجرم ما اسمته "جائزة حقوق الانسان" لزعيم أقبح عصابة اجرامية في تاريخ البشرية، مجسدة المقولة: "عطاء من لا يملك.. لمن لا يستحق".

وزاد: امام هذا المشهد المؤلم الذي سيبقى رمزا لجرائم العصابة الحوثية الدموية بحق أطفال ونساء اليمن، يبقى السؤال مفتوح: اين هو ضمير المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لليمن، ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، ولماذا التجاهل لجرائم مليشيا الحوثي التي يندى لها جبين البشرية