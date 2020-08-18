- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ تعز
أصيبت طفلة في محافظة تعز، أمس الاثنين 17 اغسطس 2020، برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكرت مصادر محلية، أن القناص الحوثي قنص طفلة لا تزال في عمر الزهور، وسط الشارع جوار فندق سبأ بحي الروضة شمال المحافظة، اثناء توجهها لجلب المياه من تلك المنطقة.
وبينت المصادر انه تم اسعاف الطفلة، الى احد المشافي بمدينة تعز، مشيرة الى ان حالتها الصحية حرجة للغاية
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.