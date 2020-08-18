شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الإسرائيلية.. دولة عربية جديدة ستوقع معنا اتفاقية ‏سلام في هذا التوقيت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين، اليوم الأحد، النقاب عن أن “إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير القول إنه “يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي”.

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وأضافت الهيئة، أن “الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير/ شباط الماضي واتفقا على “بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات” بين الجانبين.





يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته “إنه يوم تاريخي”.