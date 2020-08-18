شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج ينهار.. خبر صادم للوافدين في هذه الدوله الخليجية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إحصائية رسمية في سلطنة عمان، عن خبر صادم للوافدين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالخليج، وانهيار الأوضاع المادية.

وأظهرت الساعة السكانية في عمان، بأن عدد الوافدين انخفض بـ55.584 من تاريخ 15 يوليو/تموز 2020 م، حيث كان عددهم 1.831.161 وافدًا ووافدة.

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وأشارت “الساعة السكانية”، إلى أن إجمالي عدد سكان السلطنة حتى السبت الماضي 15 أغسطس/آب 2020، بلغ 4 ملايين و504 ألفًا، و301 نسمة.

وأضافت: أن العمانيين شكلوا ما نسبته 60.6% من إجمالي العدد بمليونين و728ألفًا، و724 مواطنًا ومواطنة، وبلغ عدد الوافدين مليونًا و775 ألفًا، و577 وافدًا ووافدة بنسبة 39.4%.





جدير بالذكر بأن أعلى عدد وافدين سُجل في آخر خمس سنوات كان يوم الثلاثاء 15 مايو/آيار 2017، حيث بلغ عددهم حينها 2.123.928 وافدًا ووافدة مشكلين ما نسبته 46%.