شكرا لبحثكم عن خبر "ميسي" يجبر رئيس نادي برشلونة على الرضوخ والأخير يدعو لانتخابات مبكرة لاختيار رئيس بديل! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وجه رئيس نادي برشلونة " بارتوميو" دعوة لاجراء انتخابات رئاسية لاختياررئيس جديد للنادي الكتالوني في مارس القادم .
واعتبر مراقبون أن دعوة " بارتوميو" تأتي رضوخا لضغوط مارسها نجم الفريق الأول النجم الارجنتيني " ليونيل ميسي" الذي هدد بالرحيل عن البرشا في حال لم يتم اجراء تغييرات جذرية تشمل الإدارة وغرفة تغيير الملابس .
ويقود " ميسي " ثورة " داخل اسوار نادي برشلونة بعد فضيحة الخروج من ربع نهائي ابطال أوربا بهزيمة مذلة أمام نادي "بايرن ميونيخ" ثمانية أهداف مقابل هدفين.
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