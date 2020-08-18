شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رد من الجيش على مزاعم الحوثيين بالسيطرة على 12 مديرية بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة اليوم الاثنين، بين قوات الجيش والحوثيين على تخوم محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية أن الحوثيين شنوا هجوما كبيرا في جبهة الجوه بين مأرب والجوف وتمكن أفراد الجيش والمقاومة من صده وشنوا هجوما معاكسا.

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وأضاف بأن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من السيطرة على مواقع جديدة في الجبهة ودحر الحوثيين منها، واعطاب مدرعة واغتنام أخرى وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وفقا لمركز سبأ الاعلامي.

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وأشار المركز الى أن قوات الجيش تحاصر مجموعة من الحوثيين في الجبهة ذاتها، وقد أدت الاشتباكات الى مقتل نحو 25حوثياً بحسب المركز.

وفي صرواح أوضح المصدر أن الساعات الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وقتل وجرح العشرات من الحوثيين خلال الاشتباكات.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم، قطع خطوط الإمداد عن معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب، ومحاصرته نارياً وسط مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

وزعم محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، أمس الأحد، سيطرة قوات الجماعة على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

وتشهد محافطة ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين وسط محاولة الأخيرة السيطرة على المحافظة النفطية.