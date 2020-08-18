شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر التطورات العسكرية في جبهة مأرب ومصير معسكر ماس الاستراتيجي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر عسكري رفيع في وزارة الدفاع بصنعاءعن استهداف معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة.

كما أعلن عن استمرار المواجهات في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء، بين القوات المسلحة اليمنية وقوات الرئيس هادي المدعومة بقوات التحالف السعودي، مشيراً إلى أن قوات صنعاء تمكنت من قطع خطوط الإمداد عن المعسكر ومحاصرته نارياً.

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وأفادت مصادر عسكرية وميدانية للميادين بمقتل وجرح المئات، بينهم قيادات رفيعة من قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح، في المعارك الدائرة في جبهات القتال بمأرب شرق اليمن.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة تدور في عدة محاور قتال في محيط مدينة مأرب شرق اليمن، وذلك بعد التقدم المتسارع للجيش اليمني واللجان الشعبية وتطويق المدينة من أكثر من اتجاه.

وأكدت المصادر تطويق الجيش واللجان لمدينة مأرب من محاور مختلفة بعد سيطرتها على أكثر من سبع مديريات من أصل 14 مديرية تتألف منها محافظة مأرب.

وكانت قوات التحالف السعودي شنت 62 غارة جوية طالت معظمها محافظة مأرب، كما استهدفت الغارات مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ومديرية ناطع في محافظة البيضاء ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وكذلك منطقة المزرق في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

في المقابل أعلنت قوات الرئيس هادي مقتل وجرح العشرات من قوات حكومة صنعاء، إثر غارات جوية للتحالف السعودي وعملية استدراج في أحد المواقع بمنطقة النضود شمالي محافظة مأرب.