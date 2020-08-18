شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..صورة ليلية التقطت قبل ساعات لمدينة مارب تذكر باللحظات الاخيرة قبل سقوط بغداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية مساء اليوم الاثنين بأن قوات الحوثي سيطرت قبل لحظات على مديرية رحبة جنوبي مدينة مأرب شمال اليمن .

وأكدت مصادر عسكرية في قوات الحوثي سيطرة مقاتلي الجماعة الحوثية على مركز مديرية رحبة المحاذية لمدينة مارب من جهة الجنوب بعد معارك ضاريه خاضتها مع قوات الشرعية. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وفي سياق متصل تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة قالوا انها لمدينة مأرب التقطها الاعلام الحربي التابع للحوثيين من نقطة قريبة من مركز المدينة عقب سيطرتهم على مركز مدية رحبة .

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