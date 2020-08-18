الآن.. إنفجارات عنيفة تهز شارع الخمسين وأحياء سكنية ومصادر تكشف التفاصيل (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات التحالف، ليل اليوم الإثنين، قصف عنيف ومكثف على الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مدينة الحديدة غرب اليمن. وأفادت مصادر محلية أن قوات التحالف استهدفت بقذائف المدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة شارع الخمسين وحارة الضبياني وكلية الهندسة في مدينة الحديدة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات التحالف بمحافظة الحديدة في وقت سابق اليوم، 185 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس. ولفت إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 20 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و153 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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