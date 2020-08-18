شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن.. مصادر عسكرية تكشف عن خياران لجأ اليهما الحوثيين لتسهيل دخولهم الى "مأرب".. والسبب الحقيقي لاستعصاء سقوط الأخيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية مطلعة ان سيطرة الحوثيين على عاصمة محافظة مأرب اخر معاقل الشرعية في المحافظات الشمالية تطور غير وارد في ظل استبسال قوات الجيش والقبائل المساندة لكافة محاولات الميلشيا احراز تقدم في المواقع المحيطة بالمدينة.

واعتبرت المصادر في تصريحات خاصة أن الحوثي حاول استمالة مشائخ ووجاهات قبلية بمأرب لتسهيل سيطرة الميلشيا على مركز المحافظة وهو الاسلوب الذي تلجأ اليه الأخيرة حين تعجز عن فرض سيطرتها بقوة السلاح ومكنها في السابق من الدخول لعاصمة الجوف " الحزم " ومنطقة " ام ردمان" بالبيضاء .

.

Advertisements

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed



ولفتت الى أن الحوثيين واجهوا اصطفاف قبلي غير مسبوق ورفض قاطع لاي محاولات لعقد صفقات واتفاقات هامشية لتسهيل السيطرة المسلحة للميلشيا على عاصمة مأرب وهو ما تسبب في اثارة اجواء قاتمة من الاحباط في صفوف الميلشيا التي لجأت الى الحشد من مناطق بمحيط صنعاء لتعويض النقص المتزايد في اعداد مقاتليها جراء الحسائر البشرية والاستنزاف الذي تتكبده في هجماتها المتعاقبة .