شكرا لقرائتكم خبر عن هااااام وورد الآن.. محسن الأحمر يكشف السبب الرئيسي لسقوط مدينة مأرب! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتهمت صحيفة علي محسن، نائب هادي، الاثنين، التحالف السعودي – الاماراتي بتجاهل سقوط مأرب بيد “الحوثيون” في تأكيد على هزيمة فصائل الاصلاح في المحافظة الاهم ، شرق اليمن.
يتزامن ذلك مع اقتراب قوات صنعاء من تحرير المدينة.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وقال رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم، التابعة لمحسن، سيف الحاضري، أنه مع ما يتم تداوله عن تجاهل التحالف لتعزيزات قوات صنعاء إلى مأرب، داعيا وزير دفاع هادي لفتح تحقيق عاجل حول تجاهل الطيران لما وصفها بـ”تحركات الحوثيون لإسقاط المدينة”..
واستبق الحاضري تبرير سقوط المدينة بالحديث عن “خذلان التحالف”.
كانت هذه تفاصيل خبر هااااام وورد الآن.. محسن الأحمر يكشف السبب الرئيسي لسقوط مدينة مأرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.