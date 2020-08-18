شكرا لقرائتكم خبر عن هااااام وورد الآن.. محسن الأحمر يكشف السبب الرئيسي لسقوط مدينة مأرب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت صحيفة علي محسن، نائب هادي، الاثنين، التحالف السعودي – الاماراتي بتجاهل سقوط مأرب بيد “الحوثيون” في تأكيد على هزيمة فصائل الاصلاح في المحافظة الاهم ، شرق اليمن.

يتزامن ذلك مع اقتراب قوات صنعاء من تحرير المدينة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وقال رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم، التابعة لمحسن، سيف الحاضري، أنه مع ما يتم تداوله عن تجاهل التحالف لتعزيزات قوات صنعاء إلى مأرب، داعيا وزير دفاع هادي لفتح تحقيق عاجل حول تجاهل الطيران لما وصفها بـ”تحركات الحوثيون لإسقاط المدينة”..

واستبق الحاضري تبرير سقوط المدينة بالحديث عن “خذلان التحالف”.