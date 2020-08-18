شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سياسية تكشف حقيقة حدوث تغيير وشيك في هرم القيادة الشرعية بسب الوضع الصحي للرئيس ومرجعية اختيار البديل الرئاسي المؤقت ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استبعدت مصادر سياسية مطلعة أن يطرأ تغيير سياسي على هرم القيادة الشرعية خلال الفترة القليلة القادمة . وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ان التغيير السياسي في هرم السلطة الشرعية في اليمن سيحدث في حاله واحدة فقط وهي تعذر مواصلة الرئيس " عبدربه منصور هادي " ممارسة مهامة الرئاسية لاسباب صحية . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

ولفتت الى أنه في مثل هذه الحالة فالدستور اليمني المعتمد أوضح في المادة "116" طريقة اختيار رئيس مؤقت للبلاد حيث ينص في حال في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تأريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد".

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