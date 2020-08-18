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شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إب يكشف غموض إختفاء ومقتل الطفل رعد الزنداني وشقيقته ، ويلقي القبض على المتهمين في أقل من 24 ساعة . والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف البحث الجنائي بمحافظة إب غموض مقتل الطفل رعد عبده عبدالله الزنداني البالغ من العمر 12 عاما ، وشقيقته هنادي الزنداني ، والقي القبض على المتهمين بارتكاب جريمة القتل في اقل من 24 ساعة .
واوضح بحث المحافظة انه تلقى بلاغا من المواطن " عبدالله الزنداني " عن فقدان ابنه رعد وابنته هنادي " متزوجة " تسكن في منزل اسرة زوجها وادي اللحج بمنطقة الثلاثين بمديرية الظهار .
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وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات اللازمة والمتابعة ، وقد عثر على جثة الطفل المفقود رعد في خط الثلاثين عند جبل المورم في الساعة 12 ظهرا من يوم الاحد كما عثر على جثة شقيقته المفقودة هنادي في الساعة 2 ليلا ، ومعاينة جثتهما من قبل خبراء الادلة الجنائية .
مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة تحري وتحقيق برئاسة مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد غانم جزيلان وفقا لتوجيهات مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس ، لكشف ملابسات القضية وكشف المتورطين بها وضبطهم وعلى اثر التوجيهات باشر مدير البحث على الفور منذ الدقائق الاولى للبلاغ بتشكيل فريق من التحريات بقيادة المقدم عبدالرحمن الطبيب ، وفريق من الادلة الجنائية بقيادة العقيد محي الدين الفلاحي وفريق التحقيق من قسم مكافحة جرائم الإعتداء والقتل .
لافتا الى انه تم الوصول الى الجناة وهما المدعو ياسر عبدالودود سعيد الشرعبي ، والمدعو سعيد عبدالودود سعيد الشرعبي واخران ، وضبطهم خلال اقل من 24 ساعة ، وإحالتهم للإجراءات القانونية .
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