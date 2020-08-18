شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا الآن.. فرار جماعي لمسؤولين وقيادات عسكرية بارزة من مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر مدينة مأرب، اليوم الاثنين، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادة المحافظة ورجال الاعمال بحسب ما افادت مصادر محلية في المحافظة.

وقال مصدر محلي في مأرب ان غالبية المغادرين رجال اعمال ومسؤولين حكوميين ومدراء مديريات.

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وأكد المصدر ان خوف كبير جدًا دب في صفوف مسؤولي الادارات الحكومية والمؤسسات التجارية في محافظة مأرب عقب التطورات العسكرية، والاحداث الاخيرة.

واكدت مصادر عسكرية أن قوات صنعاء نفذت هجوما عنيفاً على مدينة مأرب من عدة محاور للمدينة انطلقت فيه من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والمحور الثاني من جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.

وأفاد سكان محليون في مدينة مأرب أنهم باتوا يسمعون أصوات المواجهات بشكل واضح، مشيرين إلى ان المدينة تعيش حال من الفوضى، وقد عمت ارجاء المنطقة.

ولم تستبعد المصادر ان من بين الفارين محافظ محافظة مارب الشيخ سلطان العرادة والفريق محمد المقدشي وزير دفاع الشرعية وغيرهم من رجال السياسة والمال والاعمال المنتميين الى جماعة الاخوان.