شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "الاتصال الهاتفي" الذي كشف عن سرعة إخلاء مدينة مارب (التفاصيل الأولى قبل السقوط) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه التحالف العربي بقيادة السعودية قيادات رفيعة تابعة للشرعية في محافظة مأرب شرق اليمن بسرعة مغادرة مدينة مأرب مخافة وقوعهم في أسر مقاتلي جماعة الحوثي.

وكشف الاتصال الهاتفي الذي أجراه قيادي كبير رفيع في الشرعية بمحافظة مأرب بإحدى الناشطات الإعلاميات عن فحوى الاتصال الذي تلقاه من قبل قيادة التحالف بضرورة مغادرته مدينة مأرب وبشكل مفاجئ.

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وأوضحت الناشطة الإعلامية إبتسام الزنداني عن تلقيها قبل قليل اتصال هاتفي من صديق عزيز أفزعها محتوى الاتصال الذي أظهر حقيقة الموقف للمعارك الدائرة في جبهات محافظة مأرب والذي يظهر تقدم كبير لمقاتلي الجماعة الحوثية صوب مدينة مأرب.

وقالت في منشور لها على الفس بوك ” تلقيت قبل قليل اتصال هاتفي من صديق عزيز اثار فزعي وخوفي الشديد. المشكلة ان المتصل ليس شخصا عاديا بل من كبار القيادات في مأرب ” .





واختتمت منشورها على صفحتها بالفس بوك بقولها ” وقد اكد لي خلال الاتصال ان التحالف أصدر توجيهات لعدد من قيادات الشرعية بسرعة مغادرة المدينة، وذلك بذريعة خوفه من وقوعهم في الاسر في حال سقطت مارب بيد الحوثيين ما الذي يحدث بالضبط ؟؟ “.