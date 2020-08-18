"مجتهد" يكشف سر خطير للغاية ويتحدث عن صفقة قادمة بين ترامب وبن سلمان ويلمح بالتوصل لاتفاق التطبيع مقابل هذا الأمر؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير بتسريباته السياسية “مجتهد”، عن وجود مساومة بين ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، والإدارة الأمريكية، لتنصيبه ملكا، للسعودية . وأوضح “مجتهد”، أن المساومة تجري على أساس، تكفل الادارة الامريكية بمهمة إقناع أو إجبار الرافضين في العائلة على مبايعته ملكا، مقابل التزام الإخير بإعلان التطبيع السعودي مع “إسرائيل”. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأشار مجتهد إلى أن الخلاف متركز حول تقديم أيهما أولا المبايعة أم التطبيع إذ يقول “الأمريكان إن التطبيع أولا، وابن سلمان يقول بيعتي أولا”. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية قالت نقلا عن مسؤول وصفته برفيع المستوى، إن الخطة الأكبر لإسرائيل، هي الوصول إلى التطبيع مع السعودية، باعتبارها أهم دولة اسلامية وقبلة المسلمين الأولى .

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