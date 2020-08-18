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نجاة طائرة ترامب الرئاسية من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن

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عدن - ياسمين التهامي - نجت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن، حيث أن طائرة صغيرة دون طيار " درون " اقتربت من مطار بالقرب من واشنطن.

 

 

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير.

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وأوضح أن عددا من الركاب على متن الطائرة الرئاسية، شاهدوا الواقعة التي حدثت قبل وقت قصير من هبوطها، ولم تسفر أي منها عن حادث أو إصابات خطيرة.

 

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