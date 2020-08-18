شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تحتجز رئيس موريتانيا السابق بعد استجوابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التحقيق معه أمس الاثنين. ويأتي ذلك على خلفية استدعاءه للرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز 2009-2019. Advertisements وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبره "اختطاف نفذه البوليس السياسي" . وتعد هذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

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