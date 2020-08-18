شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تواصل حصد رؤوس المليشيا الحوثية بـ16 غارة في مأرب و الجوف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتحركات المليشيا الحوثية في محافظتي مأرب و الجوف .

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة اليوم الإثنين أن مقاتلات التحالف العربي اثخنت جراح المليشيا الحوثية بعد تنفيذها اليوم سلسلة غارات على مواقع وتحركات المليشيا الحوثية جلها في إقليم سبأ وخاصة في أطراف محافظتي مأرب و الجوف .

وأكدت المصادر تنفيذ مقاتلات التحالف ل 16 غارة على صرواح ومجزر وماهلية بمحافظه مأرب، وخب والشعف في الجوف .

وكبدت مقاتلات التحالف المليشيا خسائر فادحة في العتاد وفي صفوف المقاتلين حيث وصل إعداد القتلى جراء الغارات أكثر من 80 % من إجمالي عدد قتلاها منذ تنفيذ الطيران غارات على الحوثيين عام 2015م.